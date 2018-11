POL-BI: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen auf der Bundesautobahn 2 in Höhe der Rastanlage Gütersloh

Bielefeld (ots) - Am 09.11.2018, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein mit drei Personen besetzter polnischer Pkw den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 2 in Richtung Hannover. Aufgrund einer Verkehrsstockung musste der 27-jährige Fahrer in Höhe der Rastanlage Gütersloh Süd abbremsen. Der 38-jährige Fahrer eines nachfolgenden, mit sieben Personen besetzten, Pkw aus Schwalmtal bemerkte dies zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den polnischen Pkw auf. Beide Pkw kamen, nicht mehr fahrbereit, auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Durch Rettungskräfte aus Gütersloh wurden alle sieben Personen des auffahrenden Pkw in umliegende Krankenhäuser verbracht. Darunter waren auch zwei Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren. Die drei Insassen des polnischen Pkw blieben unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und Beweissicherungsmaßnahmen von ca. zwei Stunden entstand auf der Richtungsfahrbahn Hannover ein Rückstau von bis zu zwei Kilometern.

Der gesamte Sachschaden betrug ca. 6.000 Euro.

