POL-KA: (KA) Bruchsal - Einbruch über Balkontür

Bruchsal (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum zwischen Samstag, 15:40 und 21:50 Uhr, Zutritt in ein Wohnhaus in der Straße "Alter Unteröwisheimer Weg" in Bruchsal. Der Einbrecher hebelte die Balkontür auf und durchsuchte im Hausinneren mehrere Räume. Im Anschluss gelang dem Eindringling die Flucht. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Angaben zu entwendetem Diebesgut liegen bislang keine vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bruchsal gerne telefonisch, unter 07251/7260, entgegen.

