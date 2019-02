Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim-Eutingen- Unfallflucht begangen- Weißer 7,5-Tonner gesucht

Pforzheim (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat am Freitag um 15.40 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Haydnstraße in die Franz-Lehar-Straße ein geparktes Fahrzeug gestreift, hat sich davon gemacht und einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro hinterlassen. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen weißen 7,5-Tonner mit weißer, aber verschmutzter Plane. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Pforzheim, Telefon 07231 186-4100, zu melden.

