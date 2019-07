Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Radfahrerin stürzt alleinbeteiligt - Versehentlich das Gaspedal betätigt - Sonstiges

Aalen (ots)

Crailsheim: PKW beschädigt und geflüchtet

Ein PKW Opel, der am Montag von 12 Uhr bis 19 Uhr auf dem Gelände eines Autohauses in der Hofwiesenstraße abgestellt war, wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf diese Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Dienstag um 10:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Crailsheimer Straße, auf Höhe der Einmündung in die Schillerstraße. Ein 55-jähriger Ford Transit-Fahrer fuhr auf einen davor stehenden Mitsubishi auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einparken

Beim Einparken in eine Parklücke in der Stuttgarter Straße streifte am Dienstag um kurz nach 10:15 Uhr eine 79-jährige VW Golf-Fahrerin einen daneben stehenden VW Lupo. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Schwäbisch Hall: Versehentlich das Gaspedal betätigt

Am Dienstag um 07:45 Uhr wollte eine 42-jährige Toyota-Lenkerin in eine Parklücke in der Geschwister-Scholl-Straße einparken. Während dem Parkvorgang musste die 42-Jährige nießen und trat hierbei auf das Gaspedal. Ihr Toyota prallte dadurch auf einen geparkten VW Touareg. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Schrozberg: Radfahrerin stürzt

Am Dienstag um kurz nach 12 Uhr befuhr eine 61-jährige Radfahrerin die Blaufeldener Straße in Schrozberg in Richtung Blaufelden. Kurz vor dem Zufahrtsweg zur Steinstraße kam die Pedelec-Lenkerin, die keinen Fahrradhelm trug, vermutlich aufgrund kurzer Unaufmerksamkeit mit dem Vorderrad gegen den Randstein und stürzte. Die Dame verletzte sich bei dem Unfall und musste mit einem Rettungswagen zu einer Arztpraxis gefahren werden.

