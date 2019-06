Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Süsel / Brand eines Wohn- und Wirtschaftsgebäudes

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (24.06. auf 25.06.2019) kam es auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes in Süsel, An der Bäderstraße, zu einem Feuer.

Bei Eintreffen der Polizei gegen 22.20 Uhr brannte der Dachstuhl des leer stehenden Gebäudes in voller Ausdehnung. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten bereits mit Löscharbeiten begonnen.

Es entstand kein Personenschaden, die Eigentümer des Gebäudes waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zugegen.

Die Kriminalpolizeistelle Eutin hat die Ermittlungen zu Brandursache und Schadenshöhe übernommen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Dierk Dürbrook

Telefon: 0451-131 2004 / 2015

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell