Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz : Volltrunken mit zwei platten Reifen durch Lübeck

Lübeck (ots)

Sonntagnachmittag (23. Juni 2019) hat die Polizei in Lübeck Kücknitz eine stark betrunkene Frau aus dem Verkehr gezogen. Aufgefallen war die Lübeckerin nicht nur wegen ihrer auffälligen Fahrweise, sondern auch wegen zweier platter Reifen an ihrem PKW. Gegen sie wird jetzt unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Beamten des 3. Polizeireviers fiel die Frau gegen 16:10 in der Bäckereistraße während der Präsenzstreife auf. An der Kreuzung Eisenstraße musste sie stark abbremsen und hätte den Einsatzkräften beinahe die Vorfahrt genommen. Aufgrund ihrer Fahrweise und zweier platte Reifen an ihrem blauen Ford Ka wollten die Beamten die Lübeckerin kontrollieren. Auf Anhaltesignale reagierte sie zunächst nicht, erst auf das eingeschaltete Blaulicht.

Während der anschließenden Kontrolle schwankte die 49-jährige, roch nach Alkohol. Der vorläufige Alkoholtest erbrachte Klarheit: 2,08 Promille. Daraufhin wurde die Lübeckerin zum 3. Polizeirevier gebracht. Es stellte sich heraus: Ihr Atemalkoholwert befand sich noch im Aufbau: Eine zweite Messung ergab einen Wert von 2,21 Promille. Im Anschluss wurde der Frau eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Weitere Ermittlungen und die Spurenlage an ihrem Ford Ka ergaben, dass die Lübeckerin möglicherweise vor der Kontrolle gegen ein Fahrzeug stieß und dieses beschädigte. Warum das Fahrzeug mit zwei platten Reifen geführt wurde, wird derzeit geprüft. Gegen die 49-Jährige wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

