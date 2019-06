Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuber vertrieben (Bes)

Bestwig (ots)

Ein 38-jähriger Mann aus Bestwig ging am Montag um 00.40 Uhr über die Querstraße. Hier kam ihn ein bislang unbekannter Täter entgegen. Dieser hielt einen messerähnlichen Gegenstand in der Hand und forderte das Geld des Bestwigers. Nach eigenen Angaben schlug der 38-Jährige dem Täter ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließen lief er nach Hause und informierte die Polizei. Täterbeschreibung: etwa 40 bis 50 Jahre, circa 1,75 Meter, normale Statur, dunkle Haare, Vollbart, südländisches Aussehen. Eine direkt eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

