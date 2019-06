POL-HSK: Vandalen am Rotbuschweg (Sun)

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Sundern (ots)

In der Nacht zum Samstag wüteten unbekannte Täter am Rotbuschweg. Auf dem dortigen Schulhof verteilten sie den Müll einer Mülltonne und beschädigten den Behälter. Weiterhin hoben sie Pflastersteine aus dem Boden. Auf dem Rotbuschweg brachen sie ein Vorfahrzeichen ab und entwendeten einen Gullydeckel. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

