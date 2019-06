Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebe auf Friedhof (Schm)

Schmallenberg (ots)

Am Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter den Grabschmuck mehrerer Gräber auf dem neuen Friedhof an der Straße "Am Stenn". Die Täter hatten es auf Metallgegenstände abgesehen. Bislang wurde der Polizei die Diebstähle von drei Grabkreuzen und einer Grablampe gemeldet. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

