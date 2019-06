Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landstraße 740 in Winterberg.

Winterberg, Landstraße 740 (ots)

Am 16.06.2019 um 01.50 Uhr kam es auf der Landstraße 740 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw Fahrer befuhr die L 740 von Küstelberg kommend in Fahrtrichtung B 480. Er musste seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen, da ein Reh auf der Fahrbahn stand. Der nachfolgede Pkw Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Der Beifahrer des stehenden Pkw wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei festgestellt, dass der Fahrer des auffahrenden Pkw alkoholisiert war. Bei ihm wurde eine Blutprobe angeordnet und sein Führerschein wurde sichergestellt. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 8000 Euro.

