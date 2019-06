Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Einfamilienwohnhaus in Meschede-Blüggelscheid

Meschede-Blüggelscheid (ots)

Am Freitag, den 14.06.2019 zwischen 12.20 und 13.30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter die Haustür eines Einfamilienwohnhauses in Meschede-Blüggelscheid aufzuhebeln, um so in das Haus zu gelangen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Bei ihrer Rückkehr bemerkten sie die Hebelspuren an der noch verschlossenen Haustür. Dem unbekannten Täter war es trotz mehrerer Hebelversuche an der Haustür nicht gelungen, in das Haus zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Meschede unter der Rufnummer 0291/90200 entgegen.

