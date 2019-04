Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Ladendiebstahl im Outlet

Zweibrücken (ots)

Durch die Ladendetektive des Outlet Zweibrücken wurde hiesige Dienststelle am 05.04.2019, gegen 12:45 Uhr telefonisch verständigt, dass sie gerade drei weibliche Ladendiebe verfolgen würden. An einem Kiosk in der Pariser Straße konnten die drei Frauen im Alter zwischen 29 und 54 Jahren mit Wohnsitz im Ausland angetroffen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die drei Frauen in ihrem Fahrzeug Diebesgut im Wert von ca. 1500 Euro aus insgesamt vier Stores des Outlets Zweibrücken abgelegt hatten. Auch von einem weiteren Geschäft außerhalb des Outlets konnte mögliches Diebesgut im Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurden die drei Frauen entlassen.

