Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunkener Mann löst Einsatz für Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aus

Pirmasens (ots)

Am Abend des 05.04.2019 wird eine unklare Rauchentwicklung in einem Anwesen in der Horebstraße, Pirmasens gemeldet. Durch die Polizei, den Rettungsdienst und die Pirmasenser Feuerwehr wurde die Örtlichkeit aufgesucht. Vor Ort wurde ein Brand durch die Kräfte der Feuerwehr ausgeschlossen. Ursächlich für die "Rauchentwicklung" war ein im Treppenhaus des Mehrparteien-hauses entleerter Feuerlöscher. Zeugen des Vorfalls konnten den bis dato unbekannten Mann wie folgt beschreiben: Ca. 175cm groß, 30-35 Jahre alt, schlank, trug blaue Jeans und eine schwarze Leder-jacke, zudem eine schwarze Basecap mit rotem Schirm. Zudem sei der Unbekannte laut Zeugenaussagen merklich stark alkoholisiert gewe-sen sein.

Den selbsternannten Feuerwehrmann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen.

Die Polizei bittet um Hinweise. (Tel.: 06331-5200)

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell