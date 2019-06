Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: feiern - flüchten - schlafen - Blut abgeben (Win)

Winterberg (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Offenbach feierte am Samstag in Elpe. Er trank Alkohol und fuhr anschließend mit dem Auto in Richtung Siedlinghausen. Nach einem Unfall flüchtete er mit dem beschädigten Auto. Er parkte in Siedlinghausen und schlief ein. Die Polizei weckte den Mann. Zeugen informierten gegen 02:30 Uhr die Polizei über ein langsam fahrendes und beschädigtes Auto auf der Hochsauerlandstraße. Beim Eintreffen der Beamten hatte der Mann bereits sein Fahrzeug geparkt und sich schlafen gelegt. Der alkoholisierte Offenbacher räumte ein, zwischen Elpe und Siedlinghausen in einen Straßengraben gefahren zu sein. Anschließend fuhr er weiter und parkte auf dem Parkplatz der Kirche. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Das Auto und der Führerschein wurden sichergestellt. Die genaue Unfallörtlichkeit ist bislang noch unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell