Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Verkehrsunfallflucht

Hatzenbühl (ots)

Am 30.03.2019, gegen 21:50 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker die Luitpoldstraße in Hatzenbühl und stieß beim Vorbeifahren an einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Opel Corsa. Dieser wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Geschätzter Sachschaden: ca. 200,-EUR. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Dirk Wecke, PHK

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221 0

Fax: 07271 9221 23

E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de



