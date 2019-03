Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in ein Geschäft

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 29.03.19, auf Samstag, dem 30.03.19, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Marktstraße in Bad Bergzabern einzubrechen. Die Täter versuchten die Schiebetür zu dem Woll- und Stoffladen gewaltsam aufzuschieben, scheiterten jedoch an der vorhandenen Sicherungstechnik. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell