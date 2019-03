Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hagenbach - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Hagenbach (ots)

Eine 38jährige Hagenbacherin erhielt einen Hund für eine Woche zur Pflege. Mit diesem kam sie offenbar nicht zurecht, so dass sie ihn am Freitag, den 29.03.2019, inkl. Maulkorb an einen Baum am Ortsrand von Hagenbach anband. Am Folgetag wurde der Hund von einer Spaziergängerin aufgefunden und die Polizei verständigt. Das hinzugezogene Tierheim Landau nahm sich dem Hund an. Mittels Narkose konnte der aggressive und nicht zugängliche Hund von dem Maulkorb befreit werden. Die Hundehalterin konnte ermittelt und verständigt werden. Die Hagenbacherin muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Dirk Wecke, PHK

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon: 07271 9221 0

Fax: 07271 9221 23

E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell