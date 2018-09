POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim - Einbruchsdiebstahl in Tauchsportgeschäft

Mainz (ots) - Montag, 10.09.2018, 01:30 Uhr bis 02:00 Uhr In der Montagnacht brechen bislang unbekannte Täter in ein Tauchsportgeschäft in Mainz-Gonsenheim ein. Demnach heben die Täter das Abdeckgitter eines Kellerfensters des freistehenden Gebäudes ab und steigen durch das offenstehende Fenster in den Keller ein. Die unbekannten Täter gelangen ins Erdgeschoss des Gebäudes und entwenden aus der Kasse einen zweistelligen Geldbetrag. Anschließend flüchten die unbekannten Täter durch den Einstiegsweg und lösen dabei die Alarmanlage aus. Eine eingeleitete Absuche im Nahbereich nach den flüchtigen Tätern verläuft erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

