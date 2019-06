POL-HSK: Diebstahl beim Einkaufen (Ols)

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Am Samstag wurde einer 78-jährigen Frau die Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen. Die Frau war gegen 13.30 Uhr in einem Discounter am Ruhrufer einkaufen. Ihre Geldbörse befand sich in der Handtasche. Diese hatte die Seniorin im Einkaufswagen abgelegt. Beim Bezahlen bemerkte sie den Diebstahl. Einer Mitarbeiterin fiel ein Mann auf, der zur Tatzeit aus dem Laden in Richtung Stadionstraße flüchtete. Beschreibung: etwa 1,70 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare mit auffälliger Undercut-Frisur (kurze Seitenränder, langes mittiges Haar zur Seite gekämmt) Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

