Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, den 26.März, zwischen 10.00 Uhr und 11.20 Uhr, wurde in der Döbelstraße durch bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines dort geparkten Hyundai eingeschlagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.044999430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle Taute

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell