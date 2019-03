Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Meldung aus Bakum

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Diebstahl eines Arbeitscomputers In der Zeit von Samstag, 23. März 2019, 08.00 Uhr bis Dienstag, 27. März 2019, 07.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in die Werkshalle eines Lohnunternehmens an der Westerbakumer Straße ein. Aus einem dort abgestellten Trecker wurde ein Arbeitscomputer entwendet, die Täter konnten nach der Tatausführung unerkannt flüchten. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637.

