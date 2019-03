POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Steinfeld - Diebstahl aus Holzschuppen

Zwischen Samstag den 23.März 2019, 11.00 Uhr, bis Sonntag, den 24.März 2019, 10.00 Uhr, kam es im Bereich der Handorfer Straße zu einem Einbruch in einen Holzschuppen. Hier wurden Trainingsbälle im Wert von 570 Euro entwendet.

Bereits in der Zeit von Samstag, den 09. März 2019, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 10. März 2019, 11.00 Uhr, in der Handorfer Straße, wurde der Schuppen ebenfalls von unbekannten Tätern angegangen. Hier waren Getränke im Wert von etwa 100 Euro entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (05492-2533) entgegen.

Lohne-Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 26.März 2019, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 08.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz/Motorpark abgestellter PKW, VW Polo durch bislang unbekannte Täter unter anderem im Bereich des Daches beschädigt. Der Sachschäden beträgt in etwa 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

