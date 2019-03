Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern - Einbruch in Physiopraxis

Zwischen Montag, 25.März 2019, gegen 21.15 Uhr, bis 26.März 2019, gegen 07.30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Physiopraxis in der Straße Mühlenberg ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lindern (Tel.05957-311) entgegen.

