Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl aus Kellerraum eines Mehrfamilienhauses

Zwischen Montag, den 11.März 2019, gegen 15.00 Uhr und Montag, den 25. März 2019, um 14.15 Uhr, wurde durch unbekannte Täter das Türschloss des Kellerraumes eines Mehrfamilienhauses in der Münsterstraße gewaltsam geöffnet und aus dem Keller diverse Markenschuhe im Wert von etwa 400 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

Zwischen Freitag, den 22.März 2019, um 18.00 Uhr und Samstag, den 23.März 2019, um 12.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in das Einzelhandelsgeschäft an der Quakenbrücker Straße ein und entwendeten dort einen Fahrradständer. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 0443-4666) entgegen.

Lohne- Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Freitag, den 22.März 2019, um 09.00 Uhr und Montag, den 25.März, um 09.00 Uhr, wurde im Kokenger Weg durch bislang unbekannte Täter der Scheibenwischer eines PKW VW Polo abgebrochen. Zudem wurde die Motorhaube zerkratzt und drei Ventilkappen entwendet. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinwiese nimmt die Polizei Lohne (Tel.0442-93160) entgegen.

Dinklage- Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Freitag, den 22.März 2019, gegen 18.30 Uhr und Samstag, den 23.März 2019, gegen 13.30 Uhr, wurde durch unbekannte Täter mittels Farblack zwei Schaufenster des Schuhgeschäftes in der Bahnhofstraße beschmiert. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 0443-4666) entgegen.

Visbek- Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Montag, den 25.März kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer minderjährigen Radfahrerin und einem PKW. Die Radfahrerin befuhr zunächst die Schulstraße und wollte an der Kreuzung Schulstraße/Hauptstraße diese überqueren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der von rechts kommenden 40jährigen Visbekerin, die mit einem VW Touran unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde durch den Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beträgt in etwa 500 Euro.

Lohne-Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 22.März 2019, zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr, kam es in der Franziskusstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein/Ausparken den dort geparkten Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Audi wies Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite auf. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel.04442-93160) entgegen.

Vechta-Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 25.März 2019, zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr kam es im Bereich der Junkersstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen geparkten PKW, Citroen. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des PKW beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Lohne- Verkehrsunfall/ Fahren ohne Führerschein

Am Montag, den 25.März 2019, kam es um 16.10 Uhr auf der Vechtaer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-jährige Pkw-Fahrerin beabsichtigte, von der Vechtaer Straße nach links in die Lindenstraße abzubiegen. Hierbei kam sie nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer dortigen Straßenlaterne. Bei der Überprüfung der Fahrzeugführerin wurde festgestellt, dass diese nicht im Besitz eines Führerscheins war. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

