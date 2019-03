Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 25. März 2019, kam es zwischen 13.00 Uhr und 17.12 Uhr im Gerbereiweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein,- oder Ausparken einen geparkten BMW an der hinteren, rechten Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle Taute

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

