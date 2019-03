Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Lohne - Verkehrsunfallflucht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr in Lohne, Franziskusstraße, Parkplatz vor der Franziskus-Apotheke, einen dort abgestellten Pkw Audi A 3. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle / Polizei Lohne

Telefon: 04471/1860-104 / 04442-93160

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell