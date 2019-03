Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Bereich

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme-Einbruch in Backshop

In der Zeit von Sonntag, 24.März 2019, 13.00 Uhr, bis Montag, 25.März 2019, 05.13 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in den Backshop in der Vördener Straße ein und entwendeten dort einen Kleintresor. Die Schadenshöhe ist zur Zeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-9500) entgegen.

Dinklage- Diebstahl von PKW Kennzeichen

In der Zeit von Samstag, 23.März 2019, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 24.März 2019, 12.00 Uhr, wurde in der Straße Am Wiehbusch, das vordere Kennzeichen des auf dem Hof abgestellten PKW durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das Kennzeichen lautet VEC-AE 48. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta ( Tel. 04441-9430) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle Taute

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell