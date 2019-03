POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Emstek- Diebstahl eines E-Bikes

Am 21.März 2019, in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 21.30 Uhr, wurde in der Langen Straße vor der dortigen Gaststätte ein silber-graues E-Bike der Marke Kalkhoff, Wert 2400 Euro, durch bislang unbekannte Täter entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek ( Tel. 04473-2306) entgegen.

Emstek- Einbruchdiebstahl in Gaststätte

In der Zeit von Sonntag, den 24.März 2019, 13.30 Uhr, bis Montag, 25.März 2019, 08.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Gaststätte der Schwimmhalle Emstek in der Ostlandstraße ein und entwendeten hier Süßigkeiten. Angaben über die Schadenshöhe sind zur Zeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek ( Tel. 04473-2306) entgegen.

