Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizei Steinfeld sucht nach einem Verkehrsunfall am Montag, 25.03.2019, nach dem Verursacher. Dieser beschädigte zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr die Beifahrertür eines roten Pkw Daimler-Benz, der auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Steinfeld (Große Straße 74) abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

