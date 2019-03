Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Sachbeschädigung an Wohnmobil

In der Zeit zwischen Sonntag, 24. März 2019, 17.00 Uhr, bis Montag, 25. März, 07.30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil beschädigt. Das Wohnmobil war auf dem Grundstück des Geschädigten an der Alten-Feld-Straße abgestellt. Die Außenhülle des Wohnmobils wurde an mehreren Stellen eingestochen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (04499-9430) entgegen.

Barßel/Harkebrügge - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. März 2019, gegen 09.45 Uhr, kam es im Bereich der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug auf dem Parkstreifen abgestellt und befand sich noch im Fahrzeug, als ein grüner LKW beim Vorbeifahren gegen den Spiegel des Geschädigten fuhr. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

