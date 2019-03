Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. März 2019 kam es in der Zeit von 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr auf einem Parkplatz am Cappelner Damm zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen hier geparkten Opel Corsa. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Falscher Wasserwerker erbeutet Bargeld

Am 26. März 2019 kam es am Niedrigen Weg zum Diebstahl durch einen falschen Wasserwerker/Handwerker. Der bislang unbekannter Täter klingelte gegen 13.30 Uhr am Wohnhaus einer 67-jährigen Cloppenburgerin. Der falsche Wasserwerker wollte nach einem angeblichen Rohrbruch das Wasser abstellen. Im Rahmen dieser vorgetäuschten Arbeit entwendete der Unbekannte Bargeld aus dem Schlafzimmer der Geschädigten. Der unbekannte Täter soll etwa 25 Jahre alt und 170 cm groß sein. Er soll kurze dunkle Haare und eine Arbeitshose mit schwarzen Applikationen im Kniebereich getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung! Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken nach. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Außerdem bittet die Polizei darum, diese dreiste Masche im Familienkreis und insbesondere mit der älteren Generation zu thematisieren. Sind Sie allein, dann bitten Sie einen Nachbarn oder eine Person Ihres Vertrauens hinzu.

