Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Montag, den 26.März 2019, gegen 15.40 Uhr, ereignete sich in der Emsteker Straße ein Auffahrunfall. Ein 19jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg, ein 20jähriger PKW-Fahrer, ebenfalls aus Cloppenburg und ein 19jähriger PKW-Fahrer aus Surwold befuhren in der Reihenfolge die Emsteker Straße in stadtauswärtige Richtung. Als die beiden vorderen Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen mussten, fuhr der hintere PKW auf den mittleren auf und schob diesen auf den ersten PKW. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

