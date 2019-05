Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos beschädigt - Tatverdächtigen verfolgt

Kaiserslautern (ots)

Mutwillig haben unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in der Bismarckstraße ein Auto beschädigt. Am Donnerstagvormittag fiel der Fahrzeughalterin auf, dass an dem geparkten Daimler Benz der linke Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten wurde. Der Spiegel wurde dadurch komplett zerstört. Der Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr. Der Pkw stand in dieser Zeit in Höhe des Hauses Nummer 80. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum möglicherweise etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden.

Auch bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße wurde am Donnerstag wegen Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Strafanzeige erstattet. Betroffen waren in diesem Fall ein Seat Alhambra und ein VW Golf, die in der Richard-Wagner-Straße standen. Beide wurden mutwillig zerkratzt, so dass ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand.

Die Seat-Besitzerin beobachtete gegen 14.40 Uhr einen Tatverdächtigen und versuchte, ihm zu Fuß zu folgen. Als der Unbekannte aber merkte, dass er eine Verfolgerin hat, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die sofort verständigte Polizeistreife konnte den Tatverdächtigen nicht mehr ausfindig machen. Eine Beschreibung des Unbekannten liegt leider nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter 0631 / 369 - 2250 jederzeit entgegen. | cri

