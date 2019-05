Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In PKW eingebrochen

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag, dem 28.05.2019, bedienten sich Langfinger gleich aus zwei PKW in der Eisenbahnstraße. Die Fahrzeuge die in unmittelbarer Nähe zueinander standen wurden durch einen unbekannten Täter geöffnet. Es wurden Uniformteile, Schmuck und ein Kosmetikkoffer entwendet. Wie der Unbekannte die Fahrzeuge öffnen konnte, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 06 31 / 3 69 - 2620 zu melden.

