Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Auto Sportplatz beschädigt - Zeugen gesucht!

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit einem Auto haben unbekannte Täter am Dienstagabend auf dem Mackenbacher Sportplatz Sachschaden angerichtet. Dabei wurden sowohl der Rasen des Spielfeldes als auch eines der Tore beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das Fahrzeug und/oder die Insassen geben können. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen waren die Täter zwischen 21.30 und 21.45 Uhr "am Werk". Zeugen berichteten, dass sie drei männliche Personen beobachten konnten, die in einen Pkw stiegen und über die Aschenbahn auf das Spielfeld fuhren. Auf der Rasenfläche drehten sie mit dem Wagen mehrere "Pirouetten"; bei einem der Drifts krachte das Auto allerdings gegen einen Torpfosten.

Bei der Aktion wurden der Rasen und der Torpfosten beschädigt, und auch am Fahrzeug dürfte ein Schaden entstanden sein. Dennoch fuhren die Unbekannten anschließend über den Parkplatz der benachbarten Gaststätte einfach davon. Der hinterlassene Sachschaden auf dem Sportplatz wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Den Zeugenangaben zufolge, handelte es sich bei dem benutzten Fahrzeug um einen Mercedes, vermutlich C-Klasse oder C-Coupé aus der Baureihe 2012. An dem Wagen soll sich ein BIR-Kennzeichen befunden haben. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Weitere Hinweise nimmt die Polizei gerne entgegen! | cri

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz