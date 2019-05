Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto landet in Vorgarten

Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dass er vergessen hatte, an seinem Auto die Handbremse anzuziehen, ist einem Mann in der Nacht zu Mittwoch in Schallodenbach zum Verhängnis geworden. Der 57-Jährige stellte kurz nach halb 5 seinen Wagen in der Hintergasse am Straßenrand ab und stieg aus. Mangels Sicherung machte sich der Pkw selbständig und rollte los - er durchbrach einen Zaun und landete im Vorgarten eines Wohnhauses.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell