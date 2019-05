Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebische Vandalen

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen "diebische Vandalen" waren in den vergangenen Tagen in der Straßburger Allee am Werk. Am Dienstag fiel auf, dass unbekannte Täter in einem Rohbau zahlreiche neu installierte Fensterbänke mutwillig beschädigt und zudem mehrere Werkzeugmaschinen gestohlen haben. Den bisherigen Überprüfungen zufolge wurden 34 Fensterbänke zerstört und es fehlen eine Bohrmaschine der Marke Eurotech sowie eine Flex der Marke Bass.

Die Höhe des Gesamtschadens muss noch ermittelt werden. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen laufen.

Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen Samstagabend, 22 Uhr, und Dienstagnachmittag, 14 Uhr, in Betracht. Zeugen, denen in dieser Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150, in Verbindung zu setzen. | cri

