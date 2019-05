POL-PPWP: Zeuge hat den richtigen Riecher

Polizeipräsidium Westpfalz

Sozusagen den "richtigen Riecher" hatte ein aufmerksamer Zeuge, der am Dienstagvormittag der Polizei eine Entdeckung in der Karpfenstraße meldete, die ihm komisch vorkam. Wie der Mann mitteilte, war ihm schon am Montagabend auf dem Gelände einer Kirche eine Tasche aufgefallen, die offenbar gewaltsam geöffnet und durchwühlt worden war. Weil die Tasche am Morgen immer noch lag, entschloss er sich dazu, die Polizei zu verständigen.

Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich bei der Tasche tatsächlich um Diebesgut. Die Ermittlungen ergaben, dass die Tasche am Montagabend einem Mann in der Parkstraße aus dem Auto gestohlen worden war.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die gesehen haben, wer die Tasche in der Karpfenstraße an der Lutheranerkirche abgelegt (und möglicherweise auch dort geöffnet und durchwühlt) hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. | cri

