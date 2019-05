Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rabiate Kinder

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Körperverletzung und Sachbeschädigung unter Kindern ermittelt die Polizei im Bereich Bännjerrück. Am Montag meldete der Vater eines zehnjährigen Jungen, dass sein Sohn am Wochenende von anderen Kindern geschlagen und getreten wurde. Zudem habe die vier- bis fünfköpfige Gruppe auch das Fahrrad des Jungen kaputt gemacht. Tatzeit soll am Samstagnachmittag (25. Mai) zwischen 15 und 16 Uhr in der Leipziger Straße gewesen sein.

Weil der Zehnjährige über Schmerzen klagte, brachte sein Vater ihn am Wochenende zur Behandlung ins Krankenhaus.

Bislang ist unklar, wer zu der rabiaten Kindergruppe gehörte. Zeugenhinweise bitte an das "Haus des Jugendrechts" in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2050. | cri

