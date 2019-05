Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mülltonne brennt aus

Kaiserslautern (ots)

Eine Papiermülltonne ist in der Nacht zu Dienstag in der Medicusstraße in Brand geraten. Kurz nach 1 Uhr wurde das Feuer im Innenhof eines Mehrfamilienhauses von Anwohnern bemerkt und gemeldet. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Am angrenzenden Gebäude entstand kein Schaden. Lediglich die Mülltonne brannte komplett aus.

Wie es trotz der nassen Witterung zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Hinweise auf mögliche Verantwortliche ergaben sich bei der nächtlichen Befragung der Hausbewohner und Nachbarn nicht. | cri

