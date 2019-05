Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Irrfahrt endet im Rapsfeld

Schneckenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine noch nicht nachvollziehbare "Irrfahrt" hat eine Frau aus Rheinhessen am Montag in der Westpfalz hingelegt. Die 54-Jährige fiel am späten Nachmittag bereits wegen ihrer unsicheren Fahrweise auf der A63 auf. Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei, dass das Fahrzeug im Bereich Kaiserslautern auf die A6 in Fahrtrichtung Mannheim wechselte. Obwohl eine Streife sofort ausrückte und die Autobahn absuchte, konnte der Wagen nirgends mehr entdeckt werden.

Abends hatte dann allerdings eine andere Streife und an einer ganz anderen Stelle mit der Dame zu tun. Eine Zeugin meldete gegen 19 Uhr, dass in ihrem Rapsfeld bei Schneckenhausen ein Auto querfeldein gefahren sei und sich nun festgefahren habe. Die Fahrerin sei ausgestiegen und zu Fuß davon gelaufen.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um denselben Wagen, der nachmittags auf der Autobahn aufgefallen war. Die eingesetzten Polizeibeamten machten die Fahrerin im Ort ausfindig. Die 54-Jährige machte einen verwirrten Eindruck und schien unter Medikamenteneinfluss zu stehen.

Die Unfallstelle wurde gemeinsam besichtigt und die verantwortliche Fahrerin anschließend mit zur Dienststelle genommen, wo ihr noch am Abend eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde zudem beschlagnahmt. Wo und wie genau die Unfallschäden am Fahrzeug entstanden, muss noch ermittelt werden. | cri

