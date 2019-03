Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Gaststätte Cochem

PI Cochem (ots)

Unbekannte Täter brachen in den Morgenstunden des 22.03.19, kurz nach Mitternacht in eine Gaststätte in Cochem, Endertstraße/Briederweg ein. Sie hebelten ein Fenster und einen Spielautomaten auf. Es wurde Bargeld gestohlen. Wer hat in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht bzw. verdächtige Personen beobachtet.

Rückfragen bitte an:



PI Cochem

Moselstr. 31

56812 Cochem

picochem@polizei.rlp.de

02671-984-0

