Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Mendig

Mayen (ots)

Am Montag, den 18.03.2019 ist es in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr in Mendig in der Niederstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen Pkw, beschädigte diesen und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Telefonnummer 02651/8010 zu melden.

