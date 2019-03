Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebe unterwegs

Grafschaft (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 20.03.19, waren in der Grafschaft Diebe und Pkw- Aufbrecher unterwegs. In Lantershofen wurde aus einer Grundstückszufahrt ein schwarzer Pick-Up der Marke Nissan Navara entwendet. In der Nachbarschaft wurde ein weiterer Pkw angegangen. Das Fahrzeug war offensichtlich durchsucht worden. Mangels Beute wurde hier nichts entwendet und die unbekannten Täter mussten unverrichteter Dinge abziehen. In Karweiler wurden aus einem verschlossenen Pkw zwei Navigationsgeräte und eine schwarze Damenjacke gestohlen. Die Polizei bittet unter der Tel. Nr. 02641/ 9740 um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Tel. 02641/ 974-211.

