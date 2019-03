Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in den Lidl Markt Weibern

Weibern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.03.2019 gelangten der oder die Täter über das Dach des Gebäudekomplexes in das Gebäude in der Bahnhofstraße 98 in Weibern. In diesem Gebäude befinden sich die Firma Lidl, eine Bäckerei und ein Getränkemarkt. Im Innern des Gebäudes durchbrachen sie mit einem Vorschlaghammer eine Wand zu einer Küche und anschließend eine weitere Wand zum Tresorraum. Dort wurden mehrere Behältnisse geöffnet und das Wechselgeld entwendet. Der eigentliche Tresor wurde nicht angegangen. Eventuell wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Aufgrund der Ermittlungen dürfte die Tatzeit so gegen 04.00 Uhr oder früher gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Mayen sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können. Hinweise werden unter der Tel. 02651 - 8010 entgegengenommen.

