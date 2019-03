Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Beschädigte Straßenlaterne; Unfallflucht

Ulmen (ots)

Vermutlich im Verlauf der vergangenen Woche wurde in Ulmen, in der Straße Hinter dem Höchst, im Bereich der Einmündung zum Fronweg, eine Straßenlaterne beschädigt. Den Spuren nach zu urteilen, dürfte ein größeres Fahrzeug gegen die Laterne gefahren sein, welche hierdurch umgedrückt wurde. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cochem.

