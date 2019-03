Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Remagen für das Wochenende 15.-17.03.2019

Remagen / Sinzig (ots)

Sinzig - Versuchter Kraftstoffdiebstahl

In der Kölner Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag Diesel aus dem Tank eines geparkten Lkw zu entwenden. Dadurch bedingt sind ca. 20-30 l Kraftstoff ausgelaufen, was den Einsatz der Feuerwehr Sinzig am Samstagvormittag erforderte. Die Polizeiinspektion Remagen erbittet Zeugenhinweise unter 02642-93820.

Remagen-Oberwinter - Sachbeschädigung an Pkw

Am Yachthafen wurde in der Nacht zum Samstag an einem geparkten Pkw eine Seitenscheibe mit einem Pflastersteins eingeworfen. Der / die Täter dürfte (n) sich auf Grund der ausgelösten Alarmanlage fluchtartig entfernt haben. Die Polizeiinspektion Remagen erbittet Zeugenhinweise unter 02642-93820.

