Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Wohnungseinbrecher in Rumänien fesTgenommen

Moselkern (ots)

Nachdem es im Juli 2018 zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Moselkern gekommen war, konnte die Polizei Cochem einen 50-jährigen rumänischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen ermitteln. Nachfolgende Ermittlungen haben ergeben, dass der Beschuldigte zugleich dringend tatverdächtig ist, darüber hinaus einen weiteren vollendeten und einen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl, einen einfachen Diebstahl und mehrere Einmietbetrügereien an Rhein und Mosel und in Niedersachsen begangen zu haben. Aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Koblenz erwirkten Europäischen Haftbefehls konnte der Beschuldigte am 17.02.2019 in seinem Heimatland festgenommen werden. Er wurde am 13.03.2019 durch rheinland-pfälzische Kriminalbeamte in Bukarest abgeholt und anschließend am Flughafen Frankfurt/Main durch Beamte der Bundespolizei übernommen. Von dort wird der Mann der Justiz überstellt:

