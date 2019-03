Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Radarkontrolle der Polizei

Alflen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde in der Zeit von 07.00 - 12.00 Uhr am Fliegerhorst Büchel eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 716 Fahrzeuge passierten das Messgerät in der 70er Zone in Richtung Cochem. Davon wurden 105 als zu schnell gemessen, das tagesschnellste Fahrzeug fuhr mit 114 km/h.

