Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Firmeneinbrüche in Mayen

Mayen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 13.03.2019, kam es zu insgesamt zwei Firmeneinbrüchen in Mayen, in dem Gewerbegebiet Am Layerpfad. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen wurden die Taten von mindestens drei Tätern begangen, diese hielten sich von etwa 00:00 bis 03:00 Uhr in bzw. auf den beiden Firmengeländen auf. In einer Firma wurde das Fenster eines Büroraumes aufgebrochen. Dort wurde unter anderem ein Tresor aufgeflext. Das hierzu erforderliche Werkzeug wurde in einer danebenliegenden Firma entwendet., hierfür durchschnitt man einen zwischen beiden Firmen befindlichen Maschendrahtzaun, um auf dieses Firmengelände zu gelangen. In dieser Firma wurden mehrere Eingangstüren aufgebrochen, bis man schließlich in den Lagerraum gelangte, wo man das zur Tatbegehung erforderliche Werkzeug auffand. Weiterhin wurde noch ein geringer Bargeldbetrag entwendet in dieser Firma entwendet. Die Höhe des Stehlgutes aus dem Tresor ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mayen, Telefon 02651/801-0, entgegen.

